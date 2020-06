Menselijke eicellen verkiezen sperma van bepaalde mannen boven dat van andere mannen

"Folliculaire vloeistof van één vrouw was beter in het aantrekken van sperma van een bepaalde man, terwijl folliculaire vloeistof van een andere vrouw beter was in het aantrekken van sperma van een andere man", zei professor Fitzpatrick. "Dat toont aan dat de interacties tussen menselijke eicellen en sperma afhangen van de specifieke identiteit van de betrokken vrouwen en mannen."

De eicel is het overigens 'niet altijd eens' met de partnerkeuze van de vrouw. De onderzoekers ontdekten dat in sommige gevallen de eicellen meer sperma aantrekken van andere mannen dan van haar partner.

Gaat het dan om een keuze van de eicel of van het sperma? Sperma heeft maar één job - eitjes bevruchten - en dus heeft het geen zin dat sperma kieskeurig zou zijn, zo legde Fitzpatrick uit. Eicellen kunnen er daarentegen voordeel bij hebben sperma uit te kiezen van een hoge kwaliteit of dat genetisch compatibel is.