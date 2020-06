Mindful fietsen: "Bewust efficiënt fietsen zodanig dat je de rest rondom je vergeet" 

"We gaan heel speels te werk, dus we zoeken niet meteen de stilte op, maar we gaan op een speelse manier de fieters dag na dag bewust maken van hun houding, of ze wel alles uit het fietsen halen, of ze de pedalen juist gebruiken. Dat doen we zonder oordelen. Het is bewust voelen hoe je fietst en daar je aandacht naar brengen zodanig dat je al de rest vergeet. En in die zin kan je dat wel een vorm van stilte noemen want je gaat alleen met het fietsen bezig zijn. Maar omdat we dat samen met enkele anderen doen, gaan we met mekaar ook dingen delen en mekaar observeren.