Moeten standbeelden van Leopold II weg uit het straatbeeld? Dit denken Antwerpen, Gent, Oostende en Brussel

“Wij bekijken dat nu door een andere bril. En dat is natuurlijk interessant, om ons verschillend wereldperspectief en mensbeeld te duiden. En te zeggen: wat vroeger voor iedereen normaal was, is dat vandaag niet meer. Dat is eigenlijk educatie, en daar moeten we eens goed over nadenken. En dat hebben we al gedaan, er zijn al duidingen aangebracht bij bepaalde dingen om een goed begrip aan te kweken of dat we dat in dit geval niet best zouden doen.”