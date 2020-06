Na zes jaar wordt weer gewerkt aan Kasteel van Horst in Holsbeek

Het eeuwenoude Kasteel van Horst in Holsbeek is een opmerkelijk stuk erfgoed in het hart van het Hageland. De linkervleugel van het kasteel werd in 2014 gerenoveerd. In 2017 ging het kasteel, de thuishaven van stripfiguur De Rode ridder, echter op slot. Een deel van het metselwerk kwam naar beneden en de muren vertoonden barsten. Toen lagen de renovatiewerken ook al een tijdje stil, omdat onder andere de resultaten van het stabiliteitsonderzoek nog altijd niet binnen waren.