Oversterfte in West-Vlaamse woonzorgcentra is de laagste van het land: "Er zitten meer jongere en gezondere bejaarden" 

Dit jaar zijn er tussen begin maart en eind april, in volle coronacrisis, 800 bejaarden gestorven in de West-Vlaamse rusthuizen. Dat zijn er dus 360 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Johan Surkyn, onderzoeker demografie aan de Vrije Universiteit Brussel, is dat het laagste cijfer van het land. "Zeggen dat de rusthuizen in West-Vlaanderen hun mensen heel goed of beter zouden beschermen tegen het virus, is té kort door de bocht", verduidelijkt Surkyn.