Niemand vervolgd omdat ze stervende man niet hielpen op markt van Kortrijk

Het gerecht heeft de zaak rond de dood van de man van 45 geseponeerd. Nochtans was het parket een onderzoek gestart om 7 passanten te identificeren die ’s nachts de man zagen liggen, maar geen hulp boden. Niemand van hen belde de hulpdiensten of deed iets anders om de zieltogende man te helpen, zo bleek uit camerabeelden. 6 van de 7 passanten konden geïdentificeerd worden en legden een verklaring af. Het openbaar ministerie oordeelde nu dat er onvoldoende bewijs is dat de 6 opzettelijk nalieten om de man te helpen. En dus wordt het dossier geklasseerd zonder gevolg.