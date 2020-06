Nog geen duidelijkheid over busreizen: "Wachten op goedkeuring van de experten"

“Wij organiseren al 32 jaar autocarreizen naar het buitenland en hebben een heel trouw publiek dat graag met ons reist”, vertelt Carine Van Damme van Flamingo busvakanties. “Ze bellen ons continue met vragen: kán de reis doorgaan? Wanneer gaat hij door? Maar daar hebben we niet altijd een antwoord op. Alle reizen tot de eerste week van juli werden al geannuleerd. Maar vanaf dan zouden we toch graag een paar reizen laten doorgaan. Maar heel wat van onze klanten zijn 65-plus en hebben zo hun twijfels. We hebben nog geen idee van eventuele maatregelen. Moet iedereen een mondmasker dragen? Met hoeveel personen mogen we op de bus? Mogen we onderweg stoppen?

"We hebben verschillende van onze autocars al aangepast", reageert Bert Patteeuw van autocarbedrijf Patteeuw uit Moorslede via de Radio 2-app. "We willen voorbereid zijn wanneer we weer mogen vertrekken. Er is een afscheiding geplaatst tussen de chauffeur en gids en de rest van de inzittenden. Tussen de rijen hebben we ook een doorzichtige plastic gehangen, volgens de normen die we doorgekregen hebben. Hoeveel mensen er mee kunnen, weten we nog niet zeker. We zouden vanaf juli toch graag weer beginnen reizen. Onze klanten staan ook te popelen. Ook de hotels laten weten dat ze er klaar voor zijn. Voor wie reizen nog niet ziet zitten, proberen we een oplossing te zoeken."

"Wachten op goedkeuring van de overheid"

“Momenteel hebben we nog weinig duidelijkheid voor autocarreizen”, zegt Kim Taylor, woordvoerder van de Federatie van Belgische Autobus en Autocarondernemers. “Er is een verschil tussen binnen- en buitenlandse reizen. Reizen in het binnenland kunnen weer sinds 8 juni. Daarvoor hebben we een aantal maatregelen voorgesteld, maar die moeten nog goedgekeurd worden door de experten van de overheid. We hopen, samen met de hele sector, dat dat zo snel mogelijk zal gebeuren. Buitenlandse reizen mogen in principe vanaf 15 juni. Maar ook daar zijn er nog heel wat vragen over.”

“De autocarondernemers gaan er alles aan doen om te tonen dat ze het vertrouwen van hun passagiers waard zijn. We gaan verantwoord om met onze klanten en hebben oog voor de gezondheid. We pikken onze reizigers op in hun gemeente en zetten ze meteen aan hun bestemming af. Dat is een heel veilige manier van reizen. Je blijft binnen je reisbubbel en hebt geen contact met derden die daar niet in zitten.”

Heb je nog vragen over je busreis? Wacht dan misschien nog heel even met je reisagentschap of busmaatschappij te contacteren. Ook zij wachten dus nog op de nodige info.