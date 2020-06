Fietsers schatten risico's verkeerd in: niet auto's maar slechte fietspaden en eigen rijgedrag zijn meest gevaarlijk

Mensen die regelmatig fietsen, schatten de risico's waaraan ze worden blootgesteld op de fiets verkeerd in. Aan een drukke autoweg wordt ons van kindsbeen af geleerd om goed uit te kijken. Toch is bij meer dan 80% van de fietsongevallen geen gemotoriseerd voertuig betrokken. Als fietsers betrokken raken bij een ongeluk, dan is dat in de meeste gevallen een ongeval zonder tegenpartij, zoals een valpartij, of een aanrijding tegen een obstakel.

"Mensen hebben een verkeerd beeld, van aan welke zaken ze als fietser een letsel kunnen overhouden. Als fietser scan je de omgeving, om te zien waar het gevaar vandaan komt. En ze letten daarbij op de verkeerde dingen. Een groot percentage van de mensen denkt dat ze vooral moeten uitkijken voor een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig, terwijl uit de statistieken blijkt dat dit type ongeval een minderheid is", zegt Bas de Geus, professor aan de Vrije Universiteit Brussel. "Hoe groter het aandeel fietsers op de weg, hoe juister de perceptie van mensen hierover is. Nederlanders schatten de risico's op de fiets over het algemeen iets beter in dan Belgen."