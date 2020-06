Opkikkerpad Puyenbroeck: Scandinavische hype in provinciaal domein

Het opkikkerpad in recreatiedomein Puyenbroeck in Wachtebeke is gemaakt om ons lichaam en hoofd te verwennen: het moet ons rust en energie geven. "Het langste parcours is 3,8 km en geeft de meeste opdrachten die ons moeten helpen om eerst en vooral dichter bij de natuur te komen en daarna om ons hoofd leeg te maken", legt Katriina Kilpi van Nature Minded uit. Het idee komt overgewaaid uit Scandinavië. Katriina is zelf Finse en haar collega komt uit Zweden.

Katriina Kilpi: "Als we gaan wandelen met een vriend(in) babbelen we vooral, over problemen, over wat ons allemaal bezighoudt. Dat kan ons deugd doen, maar we zien de natuur rond ons niet." Op het nieuwe wandelpad in Wachtebeke kom je wel in aanraking met de natuur. "Je krijgt een folder mee met eenvoudige opdrachten die je dichter bij de natuur brengen: stil zijn en alle geluiden opnemen, proberen meer te zien als je kijkt, alle geuren opnemen, en de natuur ook aanraken. Zo ervaren we de natuur intenser, en maken we ons hoofd klaar voor de laatste opdrachten."