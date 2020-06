Plots 6 nieuwe gevallen van corona in Ardooie: "4 van de 6 zijn wel mensen van hetzelfde gezin"

Er zijn 6 nieuwe besmettingen in 1 week tijd in Ardooie. Op een totaal van 36 is dat een stijging met 20%, uitgerekend in een periode dat de maatregelen versoepelen. Maar burgemeester Karlos Callens relativeert: "Minstens 4 van de 6 die de voorbije week positief testten, komen uit hetzelfde gezin".

2 van de 6 zijn kinderen die al school lopen. Opvallend is dat de klasgenoten en leerkrachten met wie ze in contact kwamen voorlopig niet getest worden, zolang ze geen symptomen vertonen. Burgemeester Callens: "Ik heb geen weet van testen op school. Die 6 mensen die corona hebben, zullen wel opnieuw getest worden. Nu zijn ze in quarantaine geplaatst. Ik denk dat het van die tweede test zal afhangen welke stappen er verder nog al dan niet genomen worden."

De 6 nieuwe mensen die besmet zijn, moeten in quarantaine blijven en krijgen een tweede test voor ze weer buiten mogen.