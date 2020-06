Nieuwe combi's politiezone Polder krijgen snelheidsbegrenzers na ongelukken tijdens achtervolging

Of de ongelukken zijn veroorzaakt door overdreven snelheid is niet zeker, maar feit is dat de zone het voorbije jaar 2 combi's verloor tijdens achtervolgingen. Politiecombi's zijn voorzien van motoren die krachtiger zijn dan de standaardversie in zo'n wagens. Tot hoeveel kilometer per uur de combi's zullen begrensd worden wil de politie niet kwijt.

"Sowieso is het de bedoeling achtervolgingen te vermijden", zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V) van Diksmuide. "Er staan heel veel digitale camera's, trajectcontroles enzovoort waardoor we auto's die proberen te ontvluchten op een andere manier kunnen vatten. En vaak gaat het om mensen die geen verzekeringspolis hebben of van wie de wagen niet is gekeurd. Dat zijn niet het soort zaken waarvoor wij een achtervolging moeten inzetten."