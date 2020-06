Ook ponyhouders maken zich zorgen om wolf: “Veulentjes zijn een interessante prooi”

“Heel wat van onze leden maken zich zorgen over hun veulentjes", zegt André De Leener uit Halle, voorzitter van het Belgische Studbook van de Shetland Pony. “Wij wachten 11 maanden op een veulen, als dat op de wereld komt is het amper 30 centimeter groot, dus zeker een interessante prooi voor de wolf. Voor ons gaat het enerzijds om het leed als zo’n veulen wordt doodgebeten, maar de pony’s kunnen ook uitbreken als er een wolf in hun weide loopt. De pony komt dan op de weg terecht, wordt misschien aangereden door een auto. Wie is dan aansprakelijk?”