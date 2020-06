Priesters houden generale repetitie voor eerste coronamis in Oordegem: "Geen wijwater, maar handgel"

“We hebben daarnet een repetitie gehouden om te zien hoe het zondag zal verlopen", zegt kerkmeester Maurice Van Caelenberg. "Het ziet er goed uit, we zijn er klaar voor. Bij het binnenkomen moet iedereen handgel nemen, de namenlijst wordt gecontroleerd, iedereen draagt verplicht een mondmasker. Aan de ingang, in de zijbeuk, staan stewards klaar die de mensen naar hun plaats brengen. De eerste die binnenkomen worden naar de voorste rijen gebracht. We zorgen ervoor dat ze elkaar niet kunnen kruisen. Elke stoel staat in een soort vierkant van 4 vierkante meter, op anderhalve meter afstand."

