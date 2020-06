Protestactie tegen racisme in Ronse: "Ook in deze kleine stad is dat nodig" 

Na de protestacties in Brussel, Antwerpen en Gent dit weekend kondigt nu ook een collectief in Ronse aan dat ze een betoging wil organiseren, op 5 juli in het Bruulpark. Omdat er dan nog steeds coronabeperkingen zullen gelden, kiest de organisatie voor een stilstaand protest. De burgemeester van Ronse bekijkt momenteel of hij het collectief toestemming zal verlenen. "Maar we verwachten dat het geen probleem zal zijn, want we gaan heel streng zijn op social distancing", zegt Wiam Mehamdi, één van de organisatoren. "We zullen op de grond aanduiden waar iedereen mag staan en iedereen moet ook zeker een mondmasker dragen."