Remostort in Houthalen-Helchteren gaat tijdelijk dicht: stort zit vol en kan voorlopig niet uitbreiden

350 klanten kunnen hun afval dus niet meer naar het stort brengen. Yves Tielemans van Group Machiels: "Die 350 klanten komen vooral uit Limburg, de Antwerpse Kempen en Vlaams-Brabant. Het afval dat zij brengen is een reststof die niet verder gerecycleerd of verbrand kan worden." De 350 bedrijven moeten nu op zoek naar een alternatief voor hun afval, elders in Vlaanderen.

Group Machiels denkt dat het Remostort zeker enkele maanden dicht zal zijn. Intussen zoekt het bedrijf naar een oplossing om een uitbreiding toch mogelijk te maken. Yves Tielemans: "We zoeken een gedragen, definitieve oplossing, in overleg met alle betrokken actoren. En als die gevonden is, gaan we daarvoor een nieuw dossier indienen."