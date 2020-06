School in Zaventem rekent 10 euro coronakosten aan, maar ouders niet verplicht te betalen

Er kwamen heel wat reacties op de extra kosten, en daarom wil de directeur benadrukken dat ze niet verplicht zijn. “We zijn wat geschrokken van de reacties omdat het bedrag nu ook niet zo hoog is. We zijn een school waar participatie en dialoog erg belangrijk zijn, dus voor mensen voor wie dit bedrag moeilijk ligt, hoeven de factuur niet te betalen. Maar we roepen wel op tot solidariteit. Elke euro die we binnenkrijgen wordt hier dubbel gedraaid en gaat naar leerlingen en het verbeteren van het professionalisme van leerkrachten. Maar we kunnen dit helaas niet alleen dragen.”

Intussen heeft de Vlaamse regering 40 miljoen euro vrij gemaakt voor de scholen in coronacrisis. “Daar hadden we niet op gerekend. Vijf weken geleden hebben we vergaderd over de coronakost. Toen wisten we nog niet dat de regering ons ging ondersteunen. Die inspanningen zijn fijn. Maar dan nog, dat dekt maar een deel van de kosten. We blijven dus staan achter die coronakosten.”