Sony lanceert nieuwe spelcomputer PlayStation 5: veel krachtiger en realistischer dan zijn voorganger

Vanavond heeft het Japanse bedrijf Sony met een grootse videoshow de nieuwe spelcomputer PlayStation 5 gelanceerd. Veel gamers zaten al 7 jaar te wachten op dit moment. De PS5 is veel krachtiger dan z'n voorganger. David Verbruggen van de Vlaamse gamingfederatie Flega legt in het videoverslag hierboven uit hoe dat precies zit. Sinds de lancering van de eerste PlayStation in de jaren negentig zijn er in de hele wereld al een half miljard toestellen verkocht.