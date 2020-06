Staycation in tipitenten tussen kerstbomen en koeien: "Gasten kunnen in hun eigen bubbel blijven"

Naast kerstbomen, bloemen en koeien, zullen er nu ook drie tipitenten in de tuin van Nicky Van de Lisdonck en Joris Vermonden staan. Vanaf vrijdag kunnen mensen overnachten op hun landgoed Omorika in Ravels-Eel. "We zorgen ervoor dat de gasten in hun eigen bubbel kunnen blijven", vertelt Joris Vermonden op Radio 2 Antwerpen.