Uitzonderlijke bijeneter gespot in Oost-Vlaanderen: “We houden de locatie beter geheim voor vogelvangers"

De bijeneter is 28 centimeter lang en is te herkennen aan zijn mooie exotische kleuren. “Bijeneters zijn prachtvogels, ze hebben een zeer exotisch verenkleed met geel, oranje, groen en blauw. Het is bijna onmogelijk dat een vogel zo’n mooi verenkleed kan hebben”, legt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen uit. De bijeneter is een beschermde vogel die niet vaak voorkomt in ons land en die ook bescherming kan gebruiken.

De vogel werd vandaag gezien en gefotografeerd in Oost-Vlaanderen maar om het dier te beschermen blijft de locatie beter geheim. “Er zijn altijd mensen die ofwel door hun nieuwsgierigheid de vogels verstoren, ofwel zijn er mensen die eieren willen roven, de eierverzamelaars. Maar er zijn ook vogelvangers die de dieren willen verkopen om er winst uit te halen. Het is beter dat we die site geheim houden, zeker als die bijeneters daar ook broeden”, zegt Rodts.

De vogels zijn ook bedreigd omdat ze moeilijke broedplaatsen hebben. “Ze graven hun nesten in een zandwand, dat is vaak een zandberg van een werf waardoor de broedplaatsen bedreigd zijn als de werken starten. De nestplaatsen moeten goed in de gaten gehouden worden om ze te beschermen.”