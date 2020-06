Vierde dag op rij sociale onrust in Syrië, premier Imad Khamis is ontslagen door Assad

Het rommelt dus bij dat wat Assad als zijn achterban beschouwt en dat is een nieuw element. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zou er ook onrust zijn in steden de havensteden Latakia en Tartus waar Assad normaal sterk staat en in Homs in het binnenland, een stad die eerder heroverd was op de rebellen. Daar zou opgeroepen worden tot het vertrek van Assad en zou er ongenoegen zijn over de aanwezigheid van Russische en Iraanse militairen.

Enkele weken geleden was er ook al een barst in het regime met name tussen Assad en zijn neef Rami Makhlouf, eigenaar van onder meer het telecomconcern Syriatel en een van de rijkste mensen in Syrië. Makhlouf, altijd trouw aan Assad, uitte plots kritiek, kreeg een zware boete opgelegd en zou het land niet meer mogen verlaten. Tegelijk zei hij dat het regime zijn zakenimperium inpalmt. Het rommelt dus achter de rug van president Assad, terwijl de VS opnieuw sancties tegen leden van het regime hebben aangekondigd.