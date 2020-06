"Baas in eigen huis": Filip Dewinter en Anke Van dermeersch willen huisbazen wapenen tegen praktijktesten

"Bij deze praktijktesten gaat het in feite om auteurs die een rollenspel in elkaar hebben gestoken om u kunnen te betrappen op zogezegd racisme", zegt Dewinter. "Wij zeggen aan de eigenaars om te controleren wie er aan de lijn hangt. Voer een lang gesprek en vraag informatie over de financiële achtergrond, vraag wie zij zijn en waar ze wonen. Controleer op internet met wie u te maken hebt. Zijn dit de fameuze acteurs van de overheid of zijn dit echte mensen van vlees en bloed die geïnteresseerd zijn in uw pand."