Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) "heeft begrip" voor kritiek op vlucht Brussel-Antwerpen

Minister Peeters zelf slaat nu mea culpa. "Ik ben ervan overtuigd dat de regionale luchthavens een toekomst hebben in Vlaanderen, gezien hun economische belang. Uiteraard moet de luchtvaartsector ook initiatieven nemen om duurzamer te worden. Zij werken daar samen met de overheden aan en die initiatieven ondersteun ik volop. Mobiliteit en duurzaamheid zullen hand in hand moeten gaan. Ik heb dan ook begrip voor de kritiek op de persvlucht van afgelopen dinsdag. Mijn aanwezigheid op de persconferentie zelf had moeten volstaan."

Volgens Joeri Thijs van Greenpeace gaat Lydia Peeters daarmee voorbij aan wat volgens hem de kern van de zaak is. "Het probleem is niet enkel de perceptie. Het probleem is dat uw steun aan korte (privé-)vluchten en kleine verlieslatende luchthavens totaal haaks staat op een mobiliteit in lijn met de uitdaging van de klimaatcrisis", schrijft Thijs op Twitter.