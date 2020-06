Vlaanderen wil racisme in kaart brengen, maar praktijktesten komen er niet

In de strijd tegen racisme moeten we een versnelling hoger schakelen, klinkt het bij de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD. Na de rellen in de VS en de betoging van afgelopen zondag, waarover in het parlement ook gedebatteerd werd gisteren, is het hoog tijd om per sector afspraken te maken “zonder dat werknemers, makelaars of verhuurders aan de schandpaal genageld worden”, zeggen Sihame El Kaouakibi (Open VLD), Nadia Sminate (N-VA) en Katrien PArtyka (CD&V). “Zo bouwen we verder aan het draagvlak tegen discriminatie.”

Uit verschillende studies blijkt dat mensen met een beperking, ouderen, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en er ook nog altijd een groot probleem is met discriminatie op de Vlaamse huurmarkt. Om die problemen aan te pakken pleiten de parlementsleden voor “fijnmazige afspraken” per sector en een onafhankelijk en academisch monitoringssysteem dat discriminatie in kaart brengt. "Op basis daarvan moeten we sensibiliserend optreden."

De meerderheid vraagt niet om praktijktesten in te voeren, waarbij inspectiediensten zonder zich kenbaar te maken, gericht controleren of er sprake is van discriminatie of racisme. De linkse oppositiepartijen Groen, SP.A en PVDA reageren teleurgesteld. Groen legde de praktijktesten enkele dagen geleden opnieuw op de tafel, nadat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert die in De Afspraak “bespreekbaar” noemde. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) heeft zich eerder altijd verzet tegen praktijktesten vanuit de overheid. Er is in Vlaanderen geen wettelijk kader voor praktijktesten, maar verschillende steden passen het principe wel al toe.