Voetbalfan start petitie: "Zet Rode Duivel Toby Alderweireld op de plaats van Leopold II"

Is het Veltwijckpark dan misschien een idee? "Ja, er zijn veel plekken te verzinnen, maar hij is nog jong, zijn carrière duurt hopelijk nog enkele jaren. Laat hem nu maar eerst het EK eens winnen en daarna misschien nog het WK", lacht de districtsburgemeester. De club waar Alderweireld ooit begon te voetballen, Germinal Ekeren, heeft al wel een straat gekregen. "We sluiten dus niks uit, het idee kan nog voort rijpen, want het is in elk geval zeker dat Toby Alderweireld een mooie ambassadeur is voor Ekeren."

Wie voor een keer eens een handtekening aan Toby Alderweireld wil geven, kan dat hier.