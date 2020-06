Volkstuintjes moeten wijken voor parking Ringtrambus in Vilvoorde

Een perceel dat eigendom is van Inter-Vilvoorde wordt onteigend voor de randparking, ook zeven volkstuintjes verdwijnen, tot spijt van de hobbytuinders. Eén van hen is Pierre Magnone (65), hij hoort het nieuws voor het eerst. “Ik bewerk hier al een aantal jaren een tuintje van in totaal zo’n 500 are waar ik selder, aardappelen en boontjes teel. We wisten dat er iets op til was, maar niet wat. Het zou erg spijtig zijn als ik weg moet, maar er zal waarschijnlijk niets aan te doen zijn. Hopelijk is het niet voor de herfst, dan kan ik al mijn groenten nog oogsten.”

De Werkvennootschap verwacht dit najaar te kunnen starten met de werken, die zouden ongeveer 60 werkdagen duren.