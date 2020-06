Waterglijbaan, restaurant of terrassen? Bouwmeester van Brussel zoekt nieuwe functie voor VRT-toren

Wat kan die nieuwe functie dan zijn? "Eigenlijk weten we het niet", antwoordt bouwmeester Borret. "Dat is de reden waarom we een oproep hebben gelanceerd naar architecten om ideeën aan te leveren. En we vragen ook dat ze daarbij een goede stand van zaken opmaken van de toestand van het gebouw. Hoeveel kan de toren dragen, hoeveel mensen kunnen er boven, wat zal de brandweer zeggen? Ook die vragen tellen mee om te zien wat we met de toren kunnen doen."

Volgens Borret zijn er theoretisch wel een aantal mogelijkheden. "Er zijn verschillende verdiepingen en een platform met de antennes die er nu opstaan. Je kan je inbeelden dat dat terrassen worden. Een klassieker is een restaurant. Dat zie je ook in andere steden, vaak is het dan een ronddraaiend restaurant. Op Facebook is er zelfs een idee van actiecomité Pool is Cool om een waterglijbaan te installeren. Wij verwachten inspirerende nieuwe ideeën, maar natuurlijk ook een ernstig haalbaarheidsonderzoek."