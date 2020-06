VS dreigt met sancties tegen medewerkers Internationaal Strafhof en hun familieleden

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court of ICC) in Den Haag werd in 2002 opgericht om schendingen van de mensenrechten in conflicten te onderzoeken en te berechten als het gerecht van de betrokken lidstaten dat niet kunnen of niet willen.

Tot nu toe zijn een aantal Afrikaanse leiders zoals voormalig president van Ivoorkust Laurent Gbagbo en de Congolese politicus en rebellenleider Jean-Pierre Bemba voor dat tribunaal verschenen. Ook zijn een aantal beruchte militieleiders, vooral uit Afrika, veroordeeld. Tegen de voormalige Soedanese dictator Omar al-Bashir is er een aanhoudingsbevel, maar hij is nog niet uitgeleverd.