Moeten we de economie naar Duits voorbeeld uit het dal halen? "We moeten de toekomst redden, niet het verleden"

Dan maar geen relancebeleid? Geen of weinig investeringen in de economie, eens de lockdown voorbij is, zoals Wunsch bepleit? Econoom Paul De Grauwe vindt dat klinkklare onzin. “Ik begrijp eigenlijk niet waarom een gouverneur van de Nationale Bank zoiets zegt. Dat is absurd, en hij zou beter moeten weten. We zitten met een bijna existentiële crisis van het systeem. Als je moet blussen, ga je toch niet besparen op water? Er is bovendien geld: we kunnen aan buitengewoon gunstige tarieven lenen.”