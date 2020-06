Werknemers Swissport komen samen op luchthaven Zaventem ondanks verbod

“Een deel van het personeel is toch komen opdagen om hun woede te uiten en om aan de buitenwereld te laten zien dat ze zeer ontgoocheld zijn over de gang van zaken”, zegt Hans Elsen van het ACV. “Alles is rustig verlopen, iedereen had zijn mondmasker aan, het was in de buitenlucht en er was voldoende ruimte tussen de mensen. Het is een goede zaak geweest dat ze hun woede even konden uiten en de collega’s konden zien, want ze zitten natuurlijk al drie maanden thuis.”