West-Vlaamse politieschool kan rekruten nog niet leren boeien en fouilleren

Margodt vindt het belangrijk dat de afstudeerdatum behouden blijft, want korpsen rekenen op de instroom van nieuwe politiemensen. “Voor 1 klas wordt dat wel moeilijk, zegt hij. Dat is een klas die normaal gezien afstudeert in september.”

De opleiding wordt niet verlengd, maar de lessen van zelfverdediging en fouilleren kunnen bijvoorbeeld gegeven worden na het afstuderen. “De verantwoordelijkheid ligt dan bij de politiezone”, zegt Margodt. "Of we moeten het werkplekleren, een soort stage, laten vallen. Die zit op het einde van de opleiding. Maar dat is natuurlijk voor niemand plezant. De school vreest dan dat de kwaliteit van de mensen die ze afleveren niet hoog genoeg is. Ook niet voor de korpsen, want zij verwachten onmiddellijk inzetbare nieuwe agenten”, besluit Margodt.