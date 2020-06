Zuivelbedrijf in Kruibeke is als eerste in België CO²-neutraal: “De mest van de koeien wordt omgezet in groene energie”

“Een erkende organisatie heeft een analyse gemaakt om de CO²-voetafdruk van ons bedrijf te meten. Na die meting hebben we veel inspanningen geleverd om die voetafdruk te beperken”, zegt zuivelproducent François Aspers. Het bedrijf leverde verschillende inspanningen “Onze koeien staan in de koeienstal en al de mest vangen we op in de kelder. Die mest gaat in de biogasinstallatie die dan warmte en energie opwekt waarmee we de hele site voorzien van groene elektriciteit en warmte. De overschot van de elektriciteit steken we ook terug op het net.” Zo wordt de grootste CO²-vervuiler aangepakt. “Als koeien in de wei staan, gaat alle methaan de atmosfeer in. Wij vangen het op en hergebruiken het.”