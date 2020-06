18 ton voeding vernietigd in een maand tijd door Voedselagentschap na grenscontroles

Tussen half april en half mei werden een 20-tal controles uitgevoerd aan de Nederlandse grens, de meeste daarvan in de provincie Antwerpen. Het Federaal Voedselagentschap werkte daarvoor samen met politie en douane. In totaal werd 18 ton voedsel in beslag genomen. De voeding voldeed niet aan de Belgische normen en werd vernietigd.

Er werden meer dan 600 koelwagens, gewone auto’s en dierentransporten gecontroleerd. Meer dan 100 daarvan waren niet in orde. In de meeste gevallen was de voeding niet op de juiste temperatuur gekoeld of ontbraken er documenten om te weten waar de producten vandaan kwamen. Er werden ook dieren en producten terug naar Nederland gestuurd omdat het gezondheidscertificaat ontbrak.