“Don’t mention the war”-aflevering van Fawlty Towers komt terug op BBC-streamingplatform (maar met een bijsluiter)

De BBC had de bewuste aflevering tijdelijk verwijderd van zijn streamingdienst UKTV. "Wij bekijken geregeld ons programma-aanbod en knippen dan in scènes als het nodig is, of labelen bepaalde afleveringen met waarschuwingen. We willen ons publiek niet bruuskeren". De omroep liet weten dat ze zichzelf wat tijd wilden geven om de opties te bekijken.

Na een storm van kritiek heeft de BBC nu beslist om de aflevering weer online te zetten. Dat zal naar verwachting in de komende dagen gebeuren, laat UKTV weten. De aflevering zal in de toekomst vergezeld worden van een bijsluiter: kijkers zullen vooraf gewaarschuwd worden voor de mogelijk aanstootgevende inhoud en taal.