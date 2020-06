VN reageert "met afschuw" op ontdekking van acht massagraven in Libië

De internationaal erkende regering in Tripoli heeft verklaard dat er een onderzoekscomité is gevormd, maar heeft nog geen informatie verstrekt over hoeveel lichamen er tot nu toe zijn aangetroffen.

In zeker een van de graven zouden zeker 15 lichamen liggen, en in totaal is wellicht sprake van meer dan 100 lichamen. In sommige graven zouden hele families liggen.