"Klanten van warenhuizen worden minder verdraagzaam"

Volgens Braet zijn de klanten de regels beu. “Ze houden zich absoluut niet aan de maatregelen. Het houden van 1,5 m afstand wordt helemaal niet gevolgd. Ondanks de oproepen in de media en de affiches in de winkels. Ik vind het persoonlijk niet kunnen dat mensen je aanraken om iets te vragen."

Maar woordvoerster Isabelle Colbrandt van Lidl zegt dat dat niet klopt. "Er kan wel eens discussie zijn als een personeelslid een opmerking maakt. Dat gaat dan over afstand houden in de winkel, het aantal klanten in de winkel of de afstand in de wachtrij. Maar doorgaans verloopt alles heel vlot, we zijn zelfs heel tevreden over het respect van onze klanten voor de afspraken en voor het personeel."