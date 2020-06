Als acteurs en actrices tv- en filmopnames tot "een hel" maken…

Snel volgden andere acteurs met beschuldigingen aan het adres van Michelle. Zo noemde Broadway-acteur Gerard Canonico haar "een nachtmerrie", vond Heather 'Brittany' Morris het "onaangenaam om met haar samen te werken" en sloot Dabier Snell zijn tweet af met "Fuck you Lea". Maaltijdboxbedrijf HelloFresh zette intussen de samenwerking met Michelle stop. De excuses van Michelle daarna kwamen duidelijk te laat.

Michelle is zeker niet de enige actrice met wie moeilijk te werken bleek tijdens opnames. Ook andere acteurs en actrices kwamen in deze (negatieve) zin al eerder 'in opspraak'. Zoals volgende 5 voorbeelden die graag vermeld worden onder de noemer "Difficult Actors That Nobody Wants To Work With":

1. Katherine Heigl in "Grey’s anatomy"

Ze werd een ster dankzij haar rol van Izzie Stevens in de tv-serie "Grey’s Antomy", maar kritiek op de serie spaarde ze niet. Zo liet ze, nadat ze in 2008 over het hoofd gezien was bij de toekenning van de nominaties voor een Emmy, verstaan dat dat lag aan "het slechte materiaal dat de scriptschrijvers van "Grey’s anatomy" haar toeleverden". Shonda Rhimes, die de serie bedacht, vergeleek haar met "an asshole" en catalogiseerde haar onder de noemer "vervelende personen". Haar gedrag op de opnameset, alsook dat ze vaak te laat of niet arriveerde, deden de producers in 2010 beslissen het contract met Heigl op te zeggen.