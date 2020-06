Alweer sluikstort op carpoolparking in Meise

De gemeente Meise zet al een tijdje mobiele camera's van de intercommunale Incovo in om het sluikstorten tegen te gaan. Dat leek te helpen, want het het aantal sluikstorten nam de afgelopen tijd af. Maar nu ligt op de carpoolparking aan de snelweg in Meise alweer veel afval en sluikstort. Die parking is niet van de gemeente Meise en wordt uitgebaat door Wegen en Verkeer.

Een reden kan zijn dat er tijdens de coronacrisis weinig sociale controle is. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat ook weten dat ze niet genoeg budget hebben om daar vaker op te ruimen en dat andere parkings prioritair zijn. De gemeente Meise gaat nu met het Agentschap Wegen en Verkeer praten om tot een oplossing te komen.