Antwerp Symphony Orchestra geeft eerste klassieke concert in België na lockdown: "Van bijna 2.000 naar 200 plaatsen"

De Elisabethzaal heeft een capaciteit van 1850 personen. Toch mogen er maar 200 bezoekers van het concert genieten. "In de Elisabethzaal kunnen we in theorie 600 mensen op een veilige manier een plaats geven. Maar we moeten ons aan de wettelijke limiet van 200 gasten houden. We gebruiken 5 verschillende ingangen, zodat de mensen een ander parcours naar de zaal kunnen volgen", licht Stuer toe.