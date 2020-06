Arnout Hauben vertrokken voor wandeltocht van 500 km dwars door België: "De schoonheid ligt dikwijls gewoon naast ons"

Hauben is nerveuzer dan anders: “Het voelt een beetje als de eerste schooldag. We kunnen eindelijk terug reizen, maar het is ook in eigen land. Er komt wel wat bij kijken. Het blijft een avontuur.”

Hauben regelt niet veel op voorhand. “We hebben een bepaalde structuur in gedachten, maar niets staat vast. Want we weten niet wat er gaat gebeuren en wie we gaan tegenkomen. Voor vandaag zijn we niet te ambitieus. We hopen te overnachten in de buurt van Beernem. Maar hoe en waar precies weten we nog niet. Dat vogelen we onderweg uit."

Ze weten zelfs niet wanneer ze in Aarlen gaan aankomen. “Volgens het snelste model zouden we de 500 km in 20 dagen kunnen afleggen, maar dan kan je met bijna niemand praten onderweg. En dat doen wij nu net graag. Van onze vrouwen hebben we alvast de toelating om tot 5 juli weg te blijven”, lacht Hauben.