Megan D'Haen krijgt 18 jaar cel voor moord op stiefdochter in Lebbeke 

Het assisenproces van Megan D'Haen zit erop in Gent. Gisteravond besliste de jury dat D'Haen schuldig is aan de moord op haar stiefdochter. Ze werd veroordeeld tot 18 jaar cel. De feiten gebeurden 2 jaar geleden in Lebbeke, de hulpdiensten troffen de peuter toen in kritieke toestand aan. D'Haen beweerde jarenlang dat ze het kind maar enkele minuten alleen had gelaten in bad en dat het een ongeluk was, maar de autopsie wees op een langere periode van zuurstoftekort. Tijdens het proces bekende D'Haen uiteindelijk: ze had het kind onder water gehouden.