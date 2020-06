BBC bant episode "Don't mention the war" (uit "Fawlty Towers") van streamingplatform

Het is trouwens niet eens duidelijk of het de uithaal van Basil Fawlty tegenover de Duitsers (YouTube-fragment) is die het probleem vormt. Misschien zijn het wel -eerder in de aflevering- de woorden van de oude legermajoor, die zeer denigrerend spreekt over vrouwen en zwarte cricketspelers van een ander land (in beladen termen als "wogs" en "niggers"). Of is het de reactie van Fawlty op de zwarte arts die hem verzorgt? Of wordt de klungelige, Spaanse kelner Manuel te slaafs behandeld? Het blijft gissen want er komt dus geen verklaring van de BBC.

Duidelijk is dat dit allemaal onderdeel is van de golf van gevoeldigheid voor mogelijke racistische uitingen, na de zaak-George Floyd in de VS. Eerder moest een andere en recentere topserie, 'Little Britain', hetzelfde lot ondergaan: de hele reeks werd van de streamingdiensten in de UK gehaald omdat er al eens een blackface voorkomt, een in het zwart geschminkte witte man, wat door sommigen als uiterst racistisch wordt beschouwd. Ook de film 'Gone with the wind' is in de ban geslagen omdat een zwarte actrice daarin als té slaafs en onderdanig wordt opgevoerd (de actrice was trouwens de eerste zwarte winnares van een Oscar).