Beenderen in Bree afkomstig van persoon die waarschijnlijk langer dan 20 jaar dood is

Het forensisch team van de KU Leuven onderzoekt nu die menselijke resten, maar het zal niet eenvoudig zijn de doodsoorzaak te bepalen. Joris Vranken van de KU Leuven: “Als we een slachtoffer vinden, moeten we dat kunnen vergelijken op basis van de tandgegevens of op basis van een DNA-staal. Als we enkel maar een stukje van het skelet krijgen, dan kunnen we wel zeggen of het een man of een vrouw is, wat de leeftijd is, de lichaamsbouw of de lengte.”

Het bepalen van de doodsoorzaak of de identiteit van de persoon is niet zo eenvoudig op basis van enkele beenderen. Joris Vranken: “We moeten dan de gegevens vergelijken met die uit de databank van vermiste personen. Als een slachtoffer nooit opgegeven is als vermist, dan is het zeer moeilijk om de identiteit te bepalen."