Belgian Youth Against Racism roept "beeldenstorm" een halt toe: "Gaan het standbeeld van koning Boudewijn schoonmaken"

Door het internationale protest tegen racisme hebben een 15-tal jongeren zich verenigd in de Belgian Youth Against Racism (BYAR). Die actiegroep roept op tot vredig protest en vraagt actievoerders om niet langer standbeelden te bekladden of te vernielen.

Dat gebeurde afgelopen nacht nog in Brussel. Een tiental activisten beschadigde wat het noemt “symbolen van de kolonisatie van Congo en de misbruiken tegen de Congolese bevolking”.

In Oudergem werd een beeld van Leopold II neergehaald. Ook een beeld van koning Boudewijn aan de Sint-Goedelekathedraal werd met verf beklad en in Molenbeek zijn dan weer de straatnaamborden van de Leopold II-laan met verf besmeurd. "Dit is enkel brandstof voor bepaalde groeperingen om ons af te schilderen als vandalen en relschoppers", klinkt het bij BYAR.