Na lockdown worden meer woningen verkocht via biedingen onder gesloten omslag: wat is het en waar moet je op letten?

Als koper moet je vandaag dus met allerlei scenario’s rekening houden. Dat hebben we zelf ondervonden toen we onlangs een afspraak maakten voor de bezichtiging van een appartement van 269.000 euro.

Even later kregen we een mail: “We merken aan het aantal bezoekers een grote interesse in het appartement, daarom willen we elke kandidaat-koper de kans geven om het appartement te bezoeken en een bod uit te brengen.”

We wachten de bezichtiging verder af, maar die kans zouden we nooit krijgen. We ontvangen namelijk een sms’je: “Er waren vanmorgen om 6.30 uur reeds bezoekers die onmiddellijk een schriftelijk bod hebben uitgebracht (...) Het bod overschreed ruimschoots de vraagprijs waardoor het niet opportuun was de plaatsbezoeken te laten doorgaan.”

Wat later lezen we op de website van de vastgoedexpert die het appartement mee hielp verkopen dat het appartement op een eerste bezichtigingsdag verkocht werd na een bod dat 50.000 euro boven de vraagprijs lag.