Bijna vijfde meer bijzitters en voorzitters stuurden hun kat naar stembureau bij vorige verkiezingen

Een dagje stemmers begeleiden naar het kieshokje, hun identiteit controleren en zorgvuldig noteren dat er is gestemd. Het is een taak waar niet iedereen evenveel zin in heeft, zo blijkt. Maar wie de oproepingsbrief in de bus krijgt heeft in principe geen keuze. Voorzitter of bijzitter zijn is een vorm van burgerplicht. En dus is justitie streng voor diegene die aan die plicht verzaken. "Om de verkiezingen te kunnen organiseren is het belangrijk dat de mensen die opgeroepen worden ook opdagen", zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. "Mensen die vinden dat ze daar niet aan moeten voldoen worden natuurlijk vervolgd."