Patrick uit Berlaar vindt de kleinste okkernoot ter wereld "Zelfs erkend door Golden Book of World Records"

De kleinste okkernoot is niet het eerste record op zijn naam. Eerder vond de 55-jarige verzamelaar al het kleinste kippenei ter wereld, het kleinste duivenei ter wereld en het grootste kippenei in België. Hij is ook in het bezit van de grootste verzameling slakkenhuisjes ter wereld. "Verzamelen is een uit de hand gelopen hobby. Ik doe het al sinds mijn vijf of zes jaar. Alles wat vliegt of kruipt heb ik gezien en neem ik mee naar huis. Ik ben een echte natuurliefhebber", vertelt Patrick.