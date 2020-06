BPost eist 290.000 euro van ex-schepen Anick Berghmans uit Lommel voor plofkraak

Berghmans werd in oktober 2019 veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 6 maanden effectief, omdat ze de daders hielp bij het verstoppen van de vluchtauto. Een vijftiger uit Zele en drie Nederlanders kregen celstraffen tussen 5 en 8 jaar. Maar nu buigt de correctionele rechtbank zich over de verdere afhandeling van de zaak en het bepalen van de schadevergoedingen, want BPost stelde zich burgerlijke partij. De uitspraak wordt verwacht op 22 juli.