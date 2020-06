Interim-natuurgebieden op braakliggende terreinen: "Er kan tot 17.000 hectare groen bijkomen"  

Natuurstudiebureau Corridor uit Gent stimuleert bedrijven met een braakliggend terrein om een 'tijdelijke natuur'-vergunning aan te vragen. Ecoloog Peter Claus: "Veel bedrijven doen vandaag hun best om natuur net te weren op hun terreinen. Ze willen zo vermijden dat er zich beschermde soorten zouden vestigen, zoals de kamsalamander of de wilde orchidee. Want ze kunnen voor vertraging zorgen in het bouwproces omdat ze niet zomaar mogen verhuisd of verplaats worden. Wat veel mensen echter niet weten, is dat je bij de overheid ook een vergunning kan aanvragen waarmee je fauna en flora slechts tijdelijk toelaat.”