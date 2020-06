Maandag 15 juni is D-day voor de luchthaven in Zaventem, want dan wordt vliegverkeer binnen Europa opnieuw mogelijk. Omdat de passagiers in veilige omstandigheden moeten reizen, is het nu alle hens aan dek om alles klaar te hebben voor de grote massa terugkeert. En zal het faillissement van afhandelaar Swissport de toestroom niet bemoeilijken? "Het Journaal" ging kijken hoe de zaken staan.