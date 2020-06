Camping in Lanaken na politie-inval, opnieuw klaar voor toeristisch seizoen

Camping San Lanaco kwam in september in het nieuws toen de politie samen met verschillende inspecteurs de camping binnenvielen. Toerisme Vlaanderen had een maand eerder al de vergunning ingetrokken omdat er te veel tekortkomingen waren. Campinggasten trokken aan de alarmbel waardoor de gemeente is opgetreden.

“Verschrikkelijk was het,” zegt José in het tuintje voor haar caravan. "Zo kon het niet verder want de camping werd niet meer onderhouden en er zaten verkeerde mensen. Maar kijk hoe het nu is. Heerlijk toch?” Even verderop klinkt een soortgelijk geluid bij campinggasten: “Het was heftig op bepaalde momenten, zeker met die rare mensen die hier rondliepen. We hebben bepaalde momenten getwijfeld of we naar huis zouden gaan.”